Результаты взвешивания Гарсии, Хейни и Лопеса в преддверии турнира Fatal Fury в Нью-Йорке

Сегодня, 2 мая, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Fatal Fury, который пройдёт в ночь со 2 по 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке (США).

Райан Гарсия (24-1, 20 KO) показал на весах 66,6 кг, а его соперник Роландо Ромеро (16-2, 13 KO) — 66,5 кг. На кону их поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Девин Хейни (31-0, 15 KO) продемонстрировал на весах 64,9 кг, а его оппонент Хосе Карлос Рамирес (29-2, 18 КО) — 65,2 кг. Бой пройдёт в рамках полусреднего веса.

Теофимо Лопес (21-1, 13 KO) показал на весах 63,3 кг, а его соперник Арнольд Барбоза (32-0, 11 KO) — 63,4 кг. На кону их поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.