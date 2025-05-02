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Результаты взвешивания Гарсии, Хейни и Лопеса в преддверии турнира Fatal Fury в Нью-Йорке

Результаты взвешивания Гарсии, Хейни и Лопеса в преддверии турнира Fatal Fury в Нью-Йорке
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Сегодня, 2 мая, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Fatal Fury, который пройдёт в ночь со 2 по 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке (США).

Райан Гарсия (24-1, 20 KO) показал на весах 66,6 кг, а его соперник Роландо Ромеро (16-2, 13 KO) — 66,5 кг. На кону их поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро
03 мая 2025, суббота. 06:30 МСК
Райан Гарсия
Не началось
Роландо Ромеро

Девин Хейни (31-0, 15 KO) продемонстрировал на весах 64,9 кг, а его оппонент Хосе Карлос Рамирес (29-2, 18 КО) — 65,2 кг. Бой пройдёт в рамках полусреднего веса.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Девин Хейни — Хосе Карлос Рамирес
03 мая 2025, суббота. 05:30 МСК
Девин Хейни
Не началось
Хосе Карлос Рамирес

Теофимо Лопес (21-1, 13 KO) показал на весах 63,3 кг, а его соперник Арнольд Барбоза (32-0, 11 KO) — 63,4 кг. На кону их поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Теофимо Лопес — Арнольд Барбоза
03 мая 2025, суббота. 04:30 МСК
Теофимо Лопес
Не началось
Арнольд Барбоза
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