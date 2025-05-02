Уокер: Анкалаев так хорош, что нокаутировал меня, воспользовавшись моей маленькой ошибкой

11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе бразилец Джонни Уокер комплиментарно высказался в адрес бывшего соперника и действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева.

«Анкалаев очень техничный боец. Он высокоуровневый профессионал, и этот парень показал себя хорошо в поединке с Перейрой. А на момент нашего с ним противостояния я сам не был на том уровне, чтобы иметь возможность победить его. Магомед настолько хорош, что победил меня, воспользовавшись одной моей маленькой ошибкой. В реванше я сделал неверное движение — после удара ногой надо было отвести ногу назад [а я оставил её впереди]. В результате Магомед подхватил ногу и отправил меня в нокаут. Анкалаев — боец чемпионского уровня», — приводит слова Уокера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).