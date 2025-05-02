«Ты клоун, который завидует Дане Уайту». Абдель-Азиз ответил Хирну на его слова об ММА

Али-Абдель Азиз, являющийся менеджером многих нескольких чемпионов UFC и многих бойцов ММА, ответил на критику известного британского промоутера Эдди Хирна, который не так давно заявил о том, что в индустрии боёв, смешанные единоборства уступают по популярности боксу.

«Эдди, ты клоун. UFC существует уже больше 30 лет. Ты начал работать в боксе, используя деньги своего папочки. А UFC работало с нуля. Ты говоришь, что не можешь назвать шесть суперзвёзд UFC. Что ж у Ислама Махачева, Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова в совокупности более 60 млн подписчиков в социальных сетях. Такого количества фолловеров нет ни у кого в боксе. Ты просто завидуешь Дане Уайту», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.