«Не мог встать и двигаться». Царукян — о травме спины

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян подробно рассказал о своей травме спины, из-за которой он был вынужден сняться с реванша против чемпиона UFC в категории до 70 кг Ислама Махачева. Их бой должен был состояться на турнире UFC 311.

«Эта травма преследует меня в течение последних двух лет, я как-то потянул себе спину. Когда у тебя есть травма, старая травма, и ты проводишь тренировки или весогонку, то она даёт о себе знать. Я не потянул спину, сидя на эйрбайке. За день до у меня была борьба. Я лёг спать и начал чувствовать, что спина начала ныть. Это произошло в ночь среды на четверг. Утром просыпаюсь, а спина болит. Мне казалось, что надо просто разогреться и всё пройдёт.

Но только начал заниматься на эйрбайке, как снова появился спазм. Я из-за этого фактически не мог двигаться. Люди, которые срывали спину и знают, что такое седалищный нерв, в курсе, что в таком случае надо просто лежать несколько дней и тогда всё может пройти.

За реванш с Махачевым мне полагался очень большой гонорар. Я был готов драться не из-за денег, поскольку моя цель — титул, поэтому мне не хотелось выходить с травмой. У меня не было уверенности в собственной победе из-за больной спины. И утром перед взвешиванием я просто лежал и с постели не мог встать, двигаться», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу MONK3.