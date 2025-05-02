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«Величайший и Хабиб». Экс-боец Брансон поделился совместным фото с Нурмагомедовым

«Величайший и Хабиб». Экс-боец Брансон поделился совместным фото с Нурмагомедовым
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41-летний бывший топовый боец UFC, выступавший в среднем весе, американец Дерек Брансон поделился совместной фотографией с членом Зала славы UFC и экс-обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Величайший и Хабиб Нурмагомедов!» — подписал Брансон фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Брансона

Напомним, Брансон выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2010 по 2023 год. В своём рекорде Дерек имеет 25 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и девять поражений.

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