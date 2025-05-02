Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC поделился лучшим советом, который Хабиб когда-либо давал ему перед боем

Чемпион UFC поделился лучшим советом, который Хабиб когда-либо давал ему перед боем
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад поделился лучшим советом, который когда-либо давал ему перед боем член Зала славы UFC и бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб сказал мне с улыбкой на лице: «Брат, ты упорно трудился. Теперь всё зависит от Аллаха. Если он хочет, чтобы ты победил, так и будет. Если нет, то на то есть причина». И это просто вселило в меня чувство уверенности, которое освободило меня от фокуса на результате. У меня исчез страх опозориться, проиграть или быть сильно избитым», — приводит слова Мухаммада портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Фото
«Величайший и Хабиб». Экс-боец Брансон поделился совместным фото с Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android