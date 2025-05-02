Чемпион UFC поделился лучшим советом, который Хабиб когда-либо давал ему перед боем

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад поделился лучшим советом, который когда-либо давал ему перед боем член Зала славы UFC и бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб сказал мне с улыбкой на лице: «Брат, ты упорно трудился. Теперь всё зависит от Аллаха. Если он хочет, чтобы ты победил, так и будет. Если нет, то на то есть причина». И это просто вселило в меня чувство уверенности, которое освободило меня от фокуса на результате. У меня исчез страх опозориться, проиграть или быть сильно избитым», — приводит слова Мухаммада портал Sportskeeda.