Кормье недоумевает от идеи лишить Махачева титула, приводя в пример неактивность Джонса

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье недоумевает от требований ряда фанатов лишить титула чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева за отказ драться с испано-грузином Илией Топурией.

«Меня раздражает то, что Ислам Махачев сказал: «Я не хочу драться с Илией Топурией, поскольку он является полулегковесом. У меня уже были бои с парнем из этой категории. Дайте мне кого-нибудь другого». Люди говорят: «Отберите у него пояс». Зачем? За последние два года Ислам провёл четыре боя — за это же время чемпион в тяжёлом весе Джон Джонс провёл один бой», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).