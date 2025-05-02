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Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым он дрался. Это не Майк Тайсон

Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым он дрался. Это не Майк Тайсон
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис назвал самого сильного панчера, с которым ему приходилось сталкиваться в ринге.

«Это Шеннон Бриггс. Ему не хватало выносливости [в боях], но этот парень определённо знал, как вложить вес своего тела в удар. Я был удивлён скоростью рук Бриггса. Он был способен очень быстро сокращать дистанцию, за счёт чего наносил мощные удары. Иногда ты не понимаешь, насколько кто-то быстр, пока не встанешь напротив него. К сожалению для него, в поединке со мной нужно было быть всесторонне развитым бойцом. Одной мощи в кулаках недостаточно», — приводит слова Льюиса журнал The Ring.

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