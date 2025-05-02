Майк Тайсон раскрыл главный фактор победы в бою Канело — Кроуфорд

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон раскрыл главный фактор победы в потенциальном бою между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Были парни, которые побеждали людей крупнее и сильнее их. Генри Армстронг, выступавший в полулёгком весе, победил чемпиона в полусреднем весе и свёл к ничьей бой с чемпионом в среднем весе. Так что, на мой взгляд, габариты в этом бою не имеют такого большого значения, как решительность обоих парней», — приводит слова Тайсона портал SecondsOut.