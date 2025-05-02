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WBO лишила титула Себастьяна Фундору из-за реванша с Тимом Цзю

WBO лишила титула Себастьяна Фундору из-за реванша с Тимом Цзю
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Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Густаво Оливьери заявил о решении лишить чемпионского титула 27-летнего американца Себастьяна Фундору из-за отказа драться и проводить защиту против пуэрториканца Ксандера Зайаса.

«Исполнительный комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундоры титула чемпиона. Решение вступает в силу немедленно. Титул вакантен, резолюция будет опубликована в ближайшее время», — написал Оливьери на своей странице в социальных сетях.

До этого сторона чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе Фундоры уже объявила об отказе от титула WBO в пользу реванша с австралийцем Тимофеем Цзю.

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