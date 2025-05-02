Максим Бабанин высказался о предстоящем реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа

Российский боксёр-профессионал Максим Бабанин, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался о предстоящем реванше между непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Их бой состоится 20 июля в Лондоне.

«Думаю, что Усику и нужны такие хорошие боксёры в соперники. Ему не стоит боксировать абы с кем. Дюбуа на пике, действительно может что-то показать и хорошо отбоксировать. Думаю, что поединок пройдёт все 12 раундов. Дал бы сейчас 50 на 50», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.