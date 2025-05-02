Топурия анонсировал дату следующего боя

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия анонсировал своё возвращение на турнире UFC 317.

«Я надеюсь снова порадовать вас всех 28 июня», — сказал Топурия в эфире телеканала Telemadrid.

Топурии 28 лет. Испано-грузин выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 он завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.