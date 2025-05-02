Видео: переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет. Его встретил Махачев

Переживший кому российский боксёр Магомед Абдусаламов вернулся в Дагестан из США спустя 15 лет. Прославленный спортсмен проживал в Штатах с 2010 года. В аэропорту Дагестана его встречали друзья, болельщики, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев, а также президент спорта республики и олимпийский чемпион Сажид Сажидов.

Переживший кому боксёр вернулся в Дагестан спустя 15 лет. Его встретил Махачев:

Напомним, Магомед на протяжение долгого времени считался одним из самых перспективных российских тяжеловесов. В ноябре 2013 года он потерпел первое поражение в рамках профессиональной карьеры, уступив по очкам мексиканцу Майку Пересу. В том бою россиянин получил серьёзные травмы. Боксёра ввели в искусственную кому. Вследствие не вовремя оказанной медицинской помощи остался инвалидом, но благодаря уходу жены добился существенного прогресса.