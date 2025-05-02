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Гаджи Автомат прошёл взвешивание и оказался на 15 кг тяжелее своего соперника в RCC Hard

Гаджи Автомат прошёл взвешивание и оказался на 15 кг тяжелее своего соперника в RCC Hard
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35-летний российский профессиональный боец, выступающий в тяжёлой и супертяжёлой весовых категориях на турнирах по кулачным боям и смешанным единоборством, Гаджи Наврузов, известный по прозвищу Автомат, прошёл процедуру взвешивания перед поединком с Торнике Мамуки, сообщила пресс-служба промоушена RCC Hard.

Наврузов и Мамуки прошли процедуру взвешивания сегодня, 2 мая. Вес Автомата — 120,8 кг, Торнике Мамуки – 105,3 кг.

Бой Наврузова и Мамуки состоится 3 мая в Екатеринбурге в главном карде турнира RCC Hard.

Для Гаджи это будет первый бой после скандального противостояния с Олегом Фомичем. За пять раундов оба соперника практически не нанесли друг по другу силовых ударов. Тогда же глава RCC Hard Николай Клименко заявил, что гонорары Автомата и Фомича в лиге в будущих боях будут существенно снижены.

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