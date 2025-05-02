Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия — о Роландо Ромеро перед боем: я здесь за нокаутом, на этом — всё

Райан Гарсия — о Роландо Ромеро перед боем: я здесь за нокаутом, на этом — всё
Комментарии

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о своём соотечественнике Роландо Ромеро, поединок с которым проведёт в ночь со 2 по 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке (США). Спортсмены сразятся в рамках турнира Fatal Fury.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро
03 мая 2025, суббота. 06:30 МСК
Райан Гарсия
Не началось
Роландо Ромеро

«Роландо никогда не считался действительно элитным бойцом. Я здесь только для того, чтобы делать свою работу. Отправить его в нокаут и отправиться навстречу закату. Я здесь, чтобы делать свою работу. На этом — всё», — сказал Гарсия на пресс-конференции перед поединком.

В общей сложности на счету Гарсии 24 победы при одном поражении. В активе Ромеро 16 побед и два поражения.

Материалы по теме
Fatal Fury: на пресс-конференции было жарко! Что устроят Гарсия, Хейни и Лопес? LIVE
Live
Fatal Fury: на пресс-конференции было жарко! Что устроят Гарсия, Хейни и Лопес? LIVE

Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android