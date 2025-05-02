Райан Гарсия — о Роландо Ромеро перед боем: я здесь за нокаутом, на этом — всё

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о своём соотечественнике Роландо Ромеро, поединок с которым проведёт в ночь со 2 по 3 мая на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке (США). Спортсмены сразятся в рамках турнира Fatal Fury.

«Роландо никогда не считался действительно элитным бойцом. Я здесь только для того, чтобы делать свою работу. Отправить его в нокаут и отправиться навстречу закату. Я здесь, чтобы делать свою работу. На этом — всё», — сказал Гарсия на пресс-конференции перед поединком.

В общей сложности на счету Гарсии 24 победы при одном поражении. В активе Ромеро 16 побед и два поражения.

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