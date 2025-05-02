Девин Хейни объяснил, как сделать бокс «чистым» от допинга

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) в преддверии своего поединка с Хосе Карлосом Рамиресом, который пройдёт в ночь на 3 мая, объяснил, почему записался на круглогодичное добровольное допинг-тестирование после поражения Райану Гарсии, в крови которого нашли запрещённые вещества.

«Сейчас я сторонник чистого бокса, потому что сам стал жертвой мошенничества. И теперь хочу выступить в качестве представителя этого движения, потому что знаю, насколько это важно. И именно поэтому я провожу тестирование в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год, поскольку считаю, что в боксе это необходимо.

Какой-то парень может жульничать, и это не повлечёт за собой никаких последствий. Итак, я хочу поймать этих мошенников. Не хочу, чтобы другой боец пришёл и испытал то, что я прочувствовал на ринге.

Определённо, трудно не принимать это близко к сердцу, когда мы можем потерять свою жизнь на ринге, а какой-то парень выходит на арену, жульничает и получает за это лишь пощёчину. Но это бокс. Аллах — идеальный планировщик. Он не совершает ошибок, так что всё происходит по какой-то причине.

Я должен был преодолеть это, чтобы, знаете ли, двигаться вперёд. Что бы это ни было, прошлое остаётся в прошлом. Сейчас я больше всего сосредоточен на Хосе Рамиресе. А потом мы сосредоточимся на Райане. Но прямо сейчас, чтобы добраться до Гарсии и донести искупление, мне нужно победить Хосе Рамиреса. И именно это я собираюсь сделать 3 мая», — приводит слова Хейни издание The Ring.