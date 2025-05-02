«Побью Усика и подерусь с ним». Дюбуа обозначил соперника после боя с украинцем

Обладатель титула IBF в категории до 120 кг британец Даниэль Дюбуа выразил уверенность, что его соотечественник Тайсон Фьюри возобновит карьеру. О решении больше не выходить в ринг Тайсон сообщил 13 января 2025 года.

«Думаю, он определённо вернётся. Когда побью Усика, то смогу подраться с ним в следующем поединке. Кто знает, как всё обернётся? В настоящий момент есть много отличных тяжеловесов. Он будет отчаянно пытаться вернуться в ринг», — приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Напомним, поединок с украинцем Александром Усиком Даниэль проведёт в ночь с 19 на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов: