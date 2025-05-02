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«Побью Усика и подерусь с ним». Дюбуа обозначил соперника после боя с украинцем

«Побью Усика и подерусь с ним». Дюбуа обозначил соперника после боя с украинцем
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Обладатель титула IBF в категории до 120 кг британец Даниэль Дюбуа выразил уверенность, что его соотечественник Тайсон Фьюри возобновит карьеру. О решении больше не выходить в ринг Тайсон сообщил 13 января 2025 года.

«Думаю, он определённо вернётся. Когда побью Усика, то смогу подраться с ним в следующем поединке. Кто знает, как всё обернётся? В настоящий момент есть много отличных тяжеловесов. Он будет отчаянно пытаться вернуться в ринг», — приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Напомним, поединок с украинцем Александром Усиком Даниэль проведёт в ночь с 19 на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
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