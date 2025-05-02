Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на дуэли взглядов перед реваншем

Обладатель титула IBF в категории до 120 кг британец Даниэль Дюбуа рассказал, почему толкнул украинца Александра Усика во время дуэли взглядов перед реваншем. Стердаун проходил стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

«Это развлекательный вид спорта, так что всё это часть шоу. Думаю, такие вещи должны происходить, и меня это вполне устраивает», — приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Напомним, поединок между Дюбуа и Усиком состоится в ночь с 19 на 20 июля мск. Для спортсменов это будет реванш. Их первый бой проходил 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Александр тогда одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов: