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Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на дуэли взглядов перед реваншем

Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на дуэли взглядов перед реваншем
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Обладатель титула IBF в категории до 120 кг британец Даниэль Дюбуа рассказал, почему толкнул украинца Александра Усика во время дуэли взглядов перед реваншем. Стердаун проходил стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

«Это развлекательный вид спорта, так что всё это часть шоу. Думаю, такие вещи должны происходить, и меня это вполне устраивает», — приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Напомним, поединок между Дюбуа и Усиком состоится в ночь с 19 на 20 июля мск. Для спортсменов это будет реванш. Их первый бой проходил 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Александр тогда одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

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Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов:

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