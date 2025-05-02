Белал Мухаммад заявил, что поднимет палестинский флаг на UFC 315 в Монреале

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад заявил, что во время крупного турнира UFC 315 в Монреале, Канада, поднимает флаг Палестины.

«Да, я 100% подниму палестинский флаг в Монреале. Мы уже говорили об этом [c UFC], и они согласились — ничто не помешает мне сделать это.

То, что происходит там, — это тяжело, особенно сейчас… людям там очень больно. Весь мир просто наблюдает за этим», — приводит слова Мухаммада издание MMANews.

Турнир UFC 315 пройдёт на стадионе «Белл-центр», на котором свои домашние матчи проводит клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Белал проведёт бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 11 мая.