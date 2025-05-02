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Экс-соперник дю Плесси присоединится к тренировочному лагерю Чимаева

Экс-соперник дю Плесси присоединится к тренировочному лагерю Чимаева
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Британский боец смешанных единоборств Даррен Тилл присоединится к тренировочному лагерю Хамзата Чимаева, чтобы помочь ему подготовиться к поединку с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Ранее организацию боя подтвердил президент UFC Дана Уайт.

«Он попросил меня приехать и помочь в отработке ударной техники. Я согласился. Люблю Хамзата, он по-прежнему один из моих хороших друзей. Мы часто созваниваемся. Полагаю, в первых двух раундах Хамзата не остановить. Его кардио- и физическая подготовка были поставлены под сомнение, но, как мне кажется, он в отличной форме», — приводит слова Тилла Bloody Elbow.

Отметим, что Тилл и дю Плесси уже встречались друг с другом. Их бой проходил в 2022 году. Победу болевым приёмом тогда одержал спортсмен из ЮАР.

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Тренировочный процесс Хамзата Чимаева:

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