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Мэнни Пакьяо вернётся на ринг и сразится за титул WBC — президент организации Сулейман

Мэнни Пакьяо вернётся на ринг и сразится за титул WBC — президент организации Сулейман
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Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо вернётся на ринг, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

«На данный момент Марио Барриос готовится к бою с Мэнни Пакьяо в июле», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.

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