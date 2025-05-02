Мэнни Пакьяо вернётся на ринг и сразится за титул WBC — президент организации Сулейман

Легендарный 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо вернётся на ринг, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

«На данный момент Марио Барриос готовится к бою с Мэнни Пакьяо в июле», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.