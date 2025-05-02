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«История не окончена, лучшее впереди». Джонс показал стену, увешанную постерами своих боёв

«История не окончена, лучшее впереди». Джонс показал стену, увешанную постерами своих боёв
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился мнением о своих достижениях в смешанных единоборствах. Боец показал стену с постерами своих поединков, отметив, что лучшее — ещё впереди.

«Я смотрю на эту стену, и всё это действительно меня поражает. Это не просто графика. Это наследие. Каждый плакат рассказывает историю. Разные главы. Разные битвы. Поединки, которые вошли в историю. Я уже говорил, что моя карьера не была идеальной, но она, несомненно, стала легендарной. Эпической. Особой. Всего несколько слов, которые приходят на ум. Чем я горжусь больше всего? Я эволюционировал. Я — гораздо больше, чем просто боец. Я — человек, который укрепил свою веру. Семьянин, верный брат своей команды, бизнесмен, лидер, человек, представляющий своё комьюнити. И я знаю определённо точно, что моя мать гордилась бы тем мужчиной, которым я стал. Стена почти заполнена… но, поверь мне, история всё ещё пишется. Лучшее — впереди», — написал Джонс.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

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