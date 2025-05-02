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Советник Пакьяо прояснил, сразится ли Мэнни за титул WBC в 2025 году

Советник Пакьяо прояснил, сразится ли Мэнни за титул WBC в 2025 году
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Шон Гиббонс, советник Мэнни Пакьяо, исключил вероятность проведения поединка легендарного филиппинского боксёра в нынешнем году. Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявлял, что Пакьяо должен вернуться в ринг в июле, чтобы сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом.

«Поединков с участием Мэнни Пакьяо не будет [в этом году]. Эти сообщения о бое с Марио Барриосом не соответствуют действительности. 12 мая Мэнни будет баллотироваться на пост сенатора Филиппин. По окончании этих выборов у него будут другие выборы. После этого он решит, стоит ли возвращаться в бокс. Вот и всё. Выборы — самое важное в его жизни. Не бокс. Разговоры о бое с Марио Барриосом велись последние полтора года. Вообще не представляю, почему сейчас ходят эти слухи», — приводит слова Гиббонса FightBook MMA со ссылкой на Action Network.

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