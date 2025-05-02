Маддалена заявил, что хочет победить Мухаммада и защитить титул на родине против Махачева

Австралийский претендент на титул UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена, который 12 мая проведёт поединок с чемпионом Белалом Мухаммадом, заявил, что свою потенциально первую титульную защиту после победы над Белалом хочет провести в Австралии против Ислама Махачева, являющегося обладателем титула в лёгком весе.

«Если Ислам после боя скажет, что хочет подняться в полусредний вес, я с радостью дам ему шанс… Надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшее время. Я думаю, что у них есть шанс организовать этот бой в Австралии. Очевидно, что они не забывают о Белале, но я бы хотел встретиться с Исламом на своей родине», — приводит слова Маддалены издание MMAJunkie.