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Арман Царукян победил одноклубника Махачева из PFL в схватке по грэпплингу

Арман Царукян победил одноклубника Махачева из PFL в схватке по грэпплингу
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Завершился поединок по грэпплингу, в рамках которого встречались экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян и боец PFL Маккашарип Зайнуков, выступающий в категории до 70 кг. Схватка проходила в рамках турнира Karate Combat 54 в Дубае (ОАЭ) и завершилась в пользу Царукяна единогласным решением судей.

Отметим, что Зайнуков тренируется в команде Eagles MMA, где также состоит действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев, с которым Арман должен был провести бой за титул. Ожидалось, что спортсмены сразятся на UFC 311, однако за несколько дней до противостояния Арман снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

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