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Царукян прокомментировал победу в схватке по грэпплингу с одноклубником Махачева

Царукян прокомментировал победу в схватке по грэпплингу с одноклубником Махачева
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе российско-армянский боец ММА Арман Царукян прокомментировал победу, одержанную в поединке по грэпплингу с россиянином Маккашарипом Зайнуковым. Схватка состоялась в рамках турнира Karate Combat 54 в Дубае (ОАЭ) и завершилась в пользу Царукяна единогласным решением судей.

«Год не дрался, поэтому с радостью принял этот вызов. Непростой соперник, который занимается в сильной команде. Было тяжело. Все десять минут я пытался атаковать, а он пытался избегать меня. Думаю, судьи проделали отличную работу. Спасибо большое!» — сказал Царукян после поединка.

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