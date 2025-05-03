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Легендарный рестлер Джон Сина комплиментарно высказался о Логане Поле

Легендарный рестлер Джон Сина комплиментарно высказался о Логане Поле
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Легендарный рестлер и неоспоримый чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина комплиментарно отозвался о звезде WWE Логане Поле.

«Вот что мне больше всего нравится в Логане Поле — ему наплевать, нравится он вам или нет. Он делает это сам по себе. Этот чувак — настоящий гигант в этом бизнесе. Придёт время, когда вы проснётесь и осознаете крутость Логана Пола. Он пришёл в реслинг в довольно позднем возрасте. Это не должно быть для него наказанием.

Фото: Georgiana Dallas/Getty Images

Он — суперзвезда WWE, его место — на ринге вместе со всеми остальными. Я знаю, что он всегда будет самим собой, и, независимо от того, будете вы его освистывать или нет, вы заплатите за то, чтобы увидеть этого парня, ведь он нереальный», — сказал Сина во время The Pat McAfee Show.

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