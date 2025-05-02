Царукян — после победы в поединке по грэпплингу: мне нужен ещё один из команды Хабиба

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе российско-армянский боец ММА Арман Царукян после поединка по грэпплингу с россиянином Маккашарипом Зайнуковым заявил о желании сразиться с кем-то из команды прославленного бойца Хабиба Нурмагомедова.
«Мне нужен ещё один парень из команды Хабиба. Давайте сделаем это снова», — сказал Царукян после поединка.
Напомним, Царукян победил Зайнукова единогласным решением судей. Противостояние проходило в рамках турнира Karate Combat 54 в Дубае (ОАЭ). Маккашарип тренируется в команде Eagles MMA, где также состоит действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев.
Царукян показал, как подтягивается на яхте в открытом море: