Чемпион UFC Мухаммад заявил, что мотивирует его побеждать

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал, что мотивирует его выходить в октагон и побеждать.

«Ситуация в Палестине заставляет меня идти в спортзал, пробегать лишнюю милю, поднимать дополнительный вес, потому что я не могу проиграть… когда они увидят, что я победил в тот день, они также увидят, как будет поднят палестинский флаг.

Единственный способ, которым я могу выразить их позицию, — это продолжать побеждать», — приводит слова Мухаммада издание MMANews.

На турнире UFC 315 11 мая в Монреале Белал проведёт бой, защищая свой пояс, с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.