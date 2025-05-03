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Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев победил нокаутом в дебютном поединке в Karate Combat

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев победил нокаутом в дебютном поединке в Karate Combat
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Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев одержал победу в дебютном поединке в промоушене Karate Combat. Противостояние проходило на турнире в Дубае (ОАЭ). Соперником Мокаева был представитель Казахстана Болат Заманбеков. Мухаммад отправил оппонента в нокаут во втором раунде.

Мокаев дебютировал как профессионал в 2020 году. С 2022 по 2024 год он выступал в промоушене Даны Уайта. В июле руководство лиги объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мухаммадом, после чего он перешёл в Brave CF. В настоящий момент спортсмену 24 года.

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