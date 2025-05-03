Теофимо Лопес победил Арнольда Барбозу в титульном бою WBO

В ночь со 2 на 3 мая мск на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке проходит боксёрский турнир Fatal Fury. В третьем по значимости бою вечера за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе встретились американские боксёры Теофимо Лопес и Арнольд Барбоза.

Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Теофимо Лопес.

В рамках боксёрского вечера Fatal Fury пройдут ещё два поединка между американскими спортсменами в полусреднем весе: Девин Хейни встретится с Хосе Карлосом Рамиресом, Райан Гарсия будет биться за чемпионский пояс WBA с Роландо Ромеро.

Видео: Шикарная работа рук от абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса