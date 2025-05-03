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Теофимо Лопес выиграл бой с Арнольдом Барбозой в 12-м раунде, 3 мая 2025

Теофимо Лопес победил Арнольда Барбозу в титульном бою WBO
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В ночь со 2 на 3 мая мск на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке проходит боксёрский турнир Fatal Fury. В третьем по значимости бою вечера за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе встретились американские боксёры Теофимо Лопес и Арнольд Барбоза.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Теофимо Лопес — Арнольд Барбоза
03 мая 2025, суббота. 04:30 МСК
Теофимо Лопес
Не началось
Арнольд Барбоза

Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Теофимо Лопес.

В рамках боксёрского вечера Fatal Fury пройдут ещё два поединка между американскими спортсменами в полусреднем весе: Девин Хейни встретится с Хосе Карлосом Рамиресом, Райан Гарсия будет биться за чемпионский пояс WBA с Роландо Ромеро.

Видео: Шикарная работа рук от абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса

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Fatal Fury: Теофимо Лопес победил. На очереди бои Гарсии и Хейни. LIVE
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