Девин Хейни победил Хосе Карлоса Рамиреса в соглавном поединке Fatal Fury

В ночь со 2 на 3 мая мск на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке проходит боксёрский турнир Fatal Fury. В соглавном бою вечера в полусреднем весе встретились американские боксёры Девин Хейни и Хосе Карлос Рамирес.

Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Девин Хейни.

Ранее в рамках боксёрского вечера Fatal Fury американец Теофимо Лопес единогласным решением судей выиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе с соотечественником Арнольдом Барбозой. В главном поединке турнира Райан Гарсия будет биться за чемпионский пояс WBA с Роландо Ромеро (оба — США).

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