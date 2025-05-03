Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Девин Хейни выиграл бой с Хосе Карлосом Рамиресом в 12-м раунде, 3 мая 2025

Девин Хейни победил Хосе Карлоса Рамиреса в соглавном поединке Fatal Fury
Комментарии

В ночь со 2 на 3 мая мск на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке проходит боксёрский турнир Fatal Fury. В соглавном бою вечера в полусреднем весе встретились американские боксёры Девин Хейни и Хосе Карлос Рамирес.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Девин Хейни (W) — Хосе Карлос Рамирес
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Девин Хейни
Окончено
UD
Хосе Карлос Рамирес

Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Девин Хейни.

Ранее в рамках боксёрского вечера Fatal Fury американец Теофимо Лопес единогласным решением судей выиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе с соотечественником Арнольдом Барбозой. В главном поединке турнира Райан Гарсия будет биться за чемпионский пояс WBA с Роландо Ромеро (оба — США).

Видео: Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке

Материалы по теме
Fatal Fury: Лопес и Хейни победили! Чем ответит им Гарсия? LIVE
Live
Fatal Fury: Лопес и Хейни победили! Чем ответит им Гарсия? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android