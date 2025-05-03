Роландо Ромеро выиграл титульный бой WBA с Райаном Гарсией на Fatal Fury

В ночь со 2 на 3 мая мск на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке завершился боксёрский турнир Fatal Fury. В главном поединке вечера за вакантный чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе встретились американцы Райан Гарсия и Роландо Ромеро.

Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Роландо Ромеро, который в начале второго раунда отправил своего соперника в нокдаун.

Ранее в рамках боксёрского вечера Fatal Fury американец Теофимо Лопес единогласным решением судей выиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе с соотечественником Арнольдом Барбозой, а Девин Хейни также решением судей победил в соглавном поединке турнира Хосе Карлоса Рамиреса (оба — США).

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