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Роландо Ромеро победил Райана Гарсию в 12-м раунде, 3 мая 2025

Роландо Ромеро выиграл титульный бой WBA с Райаном Гарсией на Fatal Fury
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В ночь со 2 на 3 мая мск на арене «Таймс-сквер» в Нью-Йорке завершился боксёрский турнир Fatal Fury. В главном поединке вечера за вакантный чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе встретились американцы Райан Гарсия и Роландо Ромеро.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

Бой продлился 12 полных раундов, победу единогласным решением судей одержал Роландо Ромеро, который в начале второго раунда отправил своего соперника в нокдаун.

Ранее в рамках боксёрского вечера Fatal Fury американец Теофимо Лопес единогласным решением судей выиграл бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе с соотечественником Арнольдом Барбозой, а Девин Хейни также решением судей победил в соглавном поединке турнира Хосе Карлоса Рамиреса (оба — США).

Видео: Райан Гарсия опубликовал видео драки Девина Хейни на ярмарке

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