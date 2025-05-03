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Фрэнсис Нганну сделал заявление после аварии, в результате которой погибла девушка

Фрэнсис Нганну сделал заявление после аварии, в результате которой погибла девушка
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну, во время езды на мотоцикле в Камеруне сбивший насмерть 17-летнюю девушку Нтсаму Брижит Мануэллу, сделал заявление о произошедшем.

«С самого начала я был рядом с семьёй, предлагая поддержку, утешение и глубочайшие соболезнования в это время. Я встречался с ними лично, чтобы разделить их горе, и я продолжу поддерживать их на каждом шагу.

Я несу их боль в себе, и мои непоколебимые мысли и поддержка остаются с ними, когда они сталкиваются с этой душераздирающей утратой», — написал Нганну в соцсетях.

В последний раз Нганну дрался с Женанной Ферейрой на турнире PFL в октябре 2024 года и победил его нокаутом.

Павлович встретился с Нганну перед турниром UFC

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