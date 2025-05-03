Более половины билетов на реванш Усик — Дюбуа были проданы за 24 часа

Как сообщалось на прошлой неделе, чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик проведёт реванш с обладателем титула IBF в категории до 120 кг британцем Даниэлем Дюбуа 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Вскоре после анонса билеты на арену поступили в продажу. Как и ожидалось, публика демонстрирует повышенный интерес к событию. Как сообщает издание vRINGe, 60 тысяч билетов были проданы в течение первых 24 часов.

Отметим, что официальная вместимость «Уэмбли» составляет 90 000, однако может быть увеличена ещё на несколько тысяч.

Первый бой между спортсменами прошёл в Польше в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде.

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