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Райан Гарсия одержал одну победу в четырёх последних боях. До этого он выиграл 23 из 23

Райан Гарсия одержал одну победу в четырёх последних боях. До этого он выиграл 23 из 23
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26-летний американский боксёр Райан Гарсия выиграл только один поединок из последних четырёх, при этом в 23 предыдущих боях профессиональной карьеры он неизменно одерживал победы. В ночь со 2 на 3 мая мск Гарсия проиграл единогласным решением судей схватку за вакантный чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

Ранее 22 апреля 2023 года Райан Гарсия потерпел своё первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом соотечественнику Джервонте Дэвису. После этого 2 декабря 2023 года боксёр выиграл нокаутом поединок с Оскаром Дуарте Хурадо (также США). 28 апреля 2024 года Гарсия одержал победу большинством голосов над Девином Хейни, однако результат этого боя был аннулирован из-за проваленного Райаном допинг-теста.

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