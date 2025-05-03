Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ромеро: нокдауны всегда помогают победить. Но Гарсия был молодцом, он воин

Ромеро: нокдауны всегда помогают победить. Но Гарсия был молодцом, он воин
Комментарии

Обладатель чемпионского пояса по версии WBA в полусреднем весе американец Роландо Ромеро высказался насчёт победы в поединке с известным соотечественником Райаном Гарсией. Их бой состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

«Нокдауны всегда помогают победить. Соперник молодцом. Он настоящий воин – поднялся на ноги, прошёл всю дистанцию. Что дальше? Чувак, я без понятия, что дальше. Даже не думал ещё об этом. Думаю, что Райан в любом случае должен провести реванш с Хейни. Думаю, они устроят реально большой бой», — сказал Ромеро после боя.

Материалы по теме
Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую
Карьера Гарсии — всё? «Золотой мальчик» вернулся после допинга и проиграл вчистую
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android