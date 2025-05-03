Ромеро: нокдауны всегда помогают победить. Но Гарсия был молодцом, он воин

Обладатель чемпионского пояса по версии WBA в полусреднем весе американец Роландо Ромеро высказался насчёт победы в поединке с известным соотечественником Райаном Гарсией. Их бой состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

«Нокдауны всегда помогают победить. Соперник молодцом. Он настоящий воин – поднялся на ноги, прошёл всю дистанцию. Что дальше? Чувак, я без понятия, что дальше. Даже не думал ещё об этом. Думаю, что Райан в любом случае должен провести реванш с Хейни. Думаю, они устроят реально большой бой», — сказал Ромеро после боя.