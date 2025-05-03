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Гарсия: этот год отнял у меня много сил. Тем не менее снимаю шляпу перед Ромеро

Гарсия: этот год отнял у меня много сил. Тем не менее снимаю шляпу перед Ромеро
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Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о поражении в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро. Их поединок состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

«Ролли просто хорошо дрался. Он рано поймал меня. Никаких оправданий. Поздравляю его. Ромеро отлично отработал.

Я просто думаю, что весь этот год отнял у меня много сил — как физических, так и моральных. Просто счастлив, что вышел на ринг и прошёл 12 раундов. Так что слава богу за эту возможность. Я хочу поблагодарить Иисуса Христа за мои поражения и победы. И снимаю шляпу перед Ролли. Он проделал отличную работу», — приводит слова Гарсии журнал The Ring.

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