Стало известно, как искусственный интеллект оценил бои Гарсии, Хейни и Лопеса

Журнал The Ring опубликовал на своей странице в социальных сетях оценки искусственного интеллекта по итогам главных боёв турнира Fatal Fury, который прошёл сегодня, 3 мая, в Нью-Йорке.
В поединке между Теофимо Лопесом (22-1, 13 KO) и Арнольдом Барбозой (32-1, 11 KO) искусственный интеллект отдал предпочтение Теофимо с неоспоримой оценкой 119-109. По мнению нейросети, Арнольд смог забрать лишь шестой раунд. Счёт реальных судей составил 118-110, 116-112 и 116-112 в пользу Лопеса.
В бою между Девином Хейни (32-0, 15 KO) и Хосе Карлосом Рамиресом (29-3, 18 КО) искусственный интеллект согласился с оценкой двух реальных судей, поставив 119-109 в пользу Хейни. Третий судья также увидел победу Девина, но со счётом 118-110.
И в главном поединке вечера, на кону которого стоял титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между Райаном Гарсией (24-2, 20 KO) и Роландо Ромеро (17-2, 13 KO), искусственный интеллект отдал безоговорочное предпочтение последнему боксёру со счётом 117-110. Реальные судьи поставили 118-109, 115-112, 115-112 в пользу Роландо.
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