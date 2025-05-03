Ковалёв отреагировал на критику Шлеменко в адрес Овечкина за то, что тот пьёт пиво

42-летний бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв отреагировал на критику легендарного бойца ММА соотечественника Александра Шлеменко в адрес капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина.

— Александр Шлеменко ранее раскритиковал Александра Овечкина за то, что тот пьёт пиво после матчей. По мнению Шлеменко, такие действия недопустимы для спортсменов такого высокого уровня, так как с него будут брать пример. Сергей, а вы что думаете на этот счёт?

— Дело каждого спортсмена, это его личное дело и образ жизни. Каждый в этой жизни расслабляется как может и хочет, главное — не злоупотреблять. И, как мы все видим, Александр Овечкин с этим очень даже хорошо справляется, — приводит слова Ковалёва портал Betonmobile.