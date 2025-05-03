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Ромеро: есть те, кого Гарсия не может победить, — это я, Джервонта Дэвис и депрессия

Ромеро: есть те, кого Гарсия не может победить, — это я, Джервонта Дэвис и депрессия
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Обладатель чемпионского пояса по версии WBA в полусреднем весе американец Роландо Ромеро забавно объяснил, с кем у Райана Гарсии нет шансов на победу в бою.

«Райан — классный боец, но есть те, кого он не может победить: я, Джервонта Дэвис и депрессия», — приводит слова Ромеро аккаунт Danny в X (ранее Twitter).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

Напомним, поединок между Ромеро и Гарсией стал главным событием боксёрского вечера Fatal Fury, который состоялся сегодня, 3 мая, в Нью-Йорке. Их встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Роландо единогласным решением судей (118-109, 115-112, 115-112). Для Гарсии это поражение стало вторым в карьере.

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