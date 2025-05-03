Ромеро: есть те, кого Гарсия не может победить, — это я, Джервонта Дэвис и депрессия

Обладатель чемпионского пояса по версии WBA в полусреднем весе американец Роландо Ромеро забавно объяснил, с кем у Райана Гарсии нет шансов на победу в бою.

«Райан — классный боец, но есть те, кого он не может победить: я, Джервонта Дэвис и депрессия», — приводит слова Ромеро аккаунт Danny в X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Ромеро и Гарсией стал главным событием боксёрского вечера Fatal Fury, который состоялся сегодня, 3 мая, в Нью-Йорке. Их встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Роландо единогласным решением судей (118-109, 115-112, 115-112). Для Гарсии это поражение стало вторым в карьере.