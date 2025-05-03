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Видео: Райан Гарсия плачет после поражения в бою с Ромеро

Видео: Райан Гарсия плачет после поражения в бою с Ромеро
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Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия не сдержал эмоций после поражения в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Их поединок состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury, который прошёл прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей. Во втором раунде Райан попал в нокдаун.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

Видео, на котором Райан плачет в автомобиле после боя, разошлось по социальным сетям.

Райану 26 лет. Гарсия является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2021), а также чемпионом по версии WBC Silver (2019—2021) в лёгком весе. Поражение в бою с Роландо Ромеро стало для американского атлета вторым в карьере.

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