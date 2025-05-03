Видео: Райан Гарсия плачет после поражения в бою с Ромеро

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия не сдержал эмоций после поражения в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Их поединок состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury, который прошёл прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей. Во втором раунде Райан попал в нокдаун.

Видео, на котором Райан плачет в автомобиле после боя, разошлось по социальным сетям.

Райану 26 лет. Гарсия является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2021), а также чемпионом по версии WBC Silver (2019—2021) в лёгком весе. Поражение в бою с Роландо Ромеро стало для американского атлета вторым в карьере.