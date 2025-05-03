Турки Аль аш-Шейх: верю, что Гарсия вернётся более сильным, чем когда-либо прежде

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поддержал американца Райана Гарсию после того, как тот потерпел второе поражение в карьере в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Их поединок состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

«Недавно у меня состоялся разговор с Райаном Гарсией, и я от всего сердца поддерживаю его. Верю, что он вернётся более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях.