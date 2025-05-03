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Хейни и Рамирес нанесли суммарно за 12 раундов лишь 110 ударов

Хейни и Рамирес нанесли суммарно за 12 раундов лишь 110 ударов
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Авторитетный аккаунт CompuBox в X (ранее Twitter) опубликовал подробную статистику по ударам в бою между американцами Девином Хейни и Хосе Карлосом Рамиресом. Их противостояние прошло в полусреднем весе и продлилось все 12 раундов. Победу одержал Хейни единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Девин Хейни (W) — Хосе Карлос Рамирес
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Девин Хейни
Окончено
UD
Хосе Карлос Рамирес

Отдельно отметим, что за весь бой оба боксёра суммарно нанесли лишь 110 акцентированных ударов, из которых 70 донёс Хейни, а 40 — Рамирес.

Фото: Аккаунт CompuBox в X (ранее Twitter)

Девину 26 лет. В данный момент американский атлет является чемпионом мира «в отпуске» по версии WBC в полусреднем весе, поскольку в июне 2024 года он отказался драться с обязательным претендентом Сандором Мартином.

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