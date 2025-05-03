«Что случилось? Остарина нет?» Хейни потроллил Гарсию после поражения в бою с Ромеро

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе, непобеждённый американец Девин Хейни потроллил своего экс-соперника и бывшего временного чемпиона мира во версии WBC в лёгком весе соотечественника Райана Гарсию после поражения в бою с Роландо Ромеро.

Их поединок состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury, который прошёл прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей. Во втором раунде Роландо отправил Райана в нокдаун.

После того как бой между Гарсией и Ромеро завершился, Хейни подошёл к рингу и выкрикнул в адрес угла Райана следующие слова.

«Что случилось? Остарина нет? (Улыбается)», — сказал Хейни.

Это была отсылка к тому, что в прошлом году Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в крови Райана запрещённое к употреблению веществу остарин. В результате результат его боя с Девином был отменён, а сам поединок был признан несостоявшимся.