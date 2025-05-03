Райан Гарсия прибыл на бой с Ромеро на бэтмобиле

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия прибыл на бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро на культовом бэтмобиле из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» (1992).

Поединок между Гарсией и Ромеро состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

Фото: Кадр из видео, который был опубликован журналом The Ring

Фото: Кадр из видео, который был опубликован журналом The Ring

Райану 26 лет. Гарсия является бывшим чемпионом мира по версии WBC Silver (2019—2021) в лёгком весе. Поражение в бою с Роландо Ромеро стало для американского атлета вторым в карьере.