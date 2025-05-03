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Райан Гарсия прибыл на бой с Ромеро на бэтмобиле

Райан Гарсия прибыл на бой с Ромеро на бэтмобиле
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия прибыл на бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро на культовом бэтмобиле из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» (1992).

Поединок между Гарсией и Ромеро состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

Фото: Кадр из видео, который был опубликован журналом The Ring

Фото: Кадр из видео, который был опубликован журналом The Ring

Райану 26 лет. Гарсия является бывшим чемпионом мира по версии WBC Silver (2019—2021) в лёгком весе. Поражение в бою с Роландо Ромеро стало для американского атлета вторым в карьере.

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