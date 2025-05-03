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Хейни одержал первую победу в карьере с декабря 2023 года

Хейни одержал первую победу в карьере с декабря 2023 года
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе, непобеждённый американец Девин Хейни в бою с соотечественником Хосе Карлосом Рамиресом, который состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке, одержал победу единогласным решением судей со счётом 119-109, 119-109 и 118-110. Для Хейни эта победа стала первой с декабря 2023 года.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Девин Хейни (W) — Хосе Карлос Рамирес
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Девин Хейни
Окончено
UD
Хосе Карлос Рамирес

Тогда Хейни победил также единогласным решением соотечественника Реджиса Прогрейса. Затем Девин провёл бой с Райаном Гарсией, в котором проиграл. Однако позднее результат поединка был изменён на несостоявшийся ввиду того, что в крови Райана было обнаружено запрещённое вещество — остарин.

Девину 26 лет. В данный момент американский атлет является чемпионом мира «в отпуске» по версии WBC в полусреднем весе, поскольку в июне 2024 года он отказался драться с обязательным претендентом Сандором Мартином.

В 2016 году Хейни готовился к участию в Олимпийских играх, однако не был допущен к ним из-за изменений регламента Олимпийским комитетом США — выступать на играх могли только те спортсмены, которым исполнилось 19 лет. Таким образом, Девин не попал на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

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