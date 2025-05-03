Райан Гарсия выступил с заявлением после поражения в бою с Ромеро

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия выступил с заявлением после поражения в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Поединок между Гарсией и Ромеро состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

«Хочу поблагодарить бога за всё в любом случае. Мне не удалось победить сегодня. Я опустошён, мне очень грустно из-за этого, поскольку прикладывал все силы для победы. Как вы знаете, в прошлом году мне пришлось пройти через многое. Большинство людей не смогли бы вернуться в ринге после таких событий. Так что я могу считать это своей победой. Поздравляю, Ролли! Он отличный парень с большим сердцем. Желаю ему только самого лучшего», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.