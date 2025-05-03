Царукян: в UFC проявили неуважение ко мне, предложив реванш с Гамротом

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян раскрыл, что руководство UFC предлагало ему провести бой с седьмым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг поляком Матеушем Гамротом, но он отказался от него.

— Они мне предложили бой в Абу-Даби в июле, главный бой вечера, но я отказался из-за того, что предлагали соперника, с которым я не хотел драться, ниже рейтингом. Я не видел смысла с ним драться. Только из-за денег в ММА смысла нет мне драться. Мне надо драться минимум из топ-5 или топ-6, чтобы выиграть и сказать, что гарантированно буду драться за титул. Какой смысл драться просто так? Я номер один, и давать кому-то подарок, чтобы с 10-м номером драться… Мне никто такой подарок не давал, когда я был топ-10. Я дрался с топ-9, топ-8, топ-7, топ-5, топ-4, пока добрался до номера один. Я просто так своё место не хочу отдавать.

— Не кажется, что сейчас чуть позлишь UFC этим, потому что была история с отменённым поединком, и ты говорил после, что тебе без разницы, с кем драться, а сейчас получается, что всё-таки разница есть?

— Не, UFC, наоборот, меня позлил, что такого соперника дал. Это для них, можно сказать, неуважение в мою сторону. Я достоин большего, я номер один. Не говорю, дайте мне бой за титул, но дайте мне претендентский бой. Или скажите, что его выиграешь и мы дадим тебе бой за пояс. Но такой договорённости не было.

— Это был бы главный бой вечера?

— Был бы, но если они дадут хорошего соперника из топ-5 или хотя бы кого-то с победной серией… Они давали того, кто был на серии поражений, представляешь? Хотя бы Хукера бы дали, у которого победная серия последнее время. В чём смысл драться с Гамротом? Мне этот реванш не нужен. Ему нужен больше, чем мне. За что ему такой подарок? — приводит слова Царукяна портал Sport24.