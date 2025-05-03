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Отец Хейни: озадачен тем, что Оскар де ла Хойя вывел Гарсию на бой с Ромеро без допинга

Отец Хейни: озадачен тем, что Оскар де ла Хойя вывел Гарсию на бой с Ромеро без допинга
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Билл Хейни, являющийся отцом бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни, потроллил Райана Гарсию и его промоутера Оскара де ла Хойю после того, как первый потерпел поражение в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе с соотечественником Роландо Ромеро.

Их поединок состоялся сегодня, 3 мая, на турнире Fatal Fury в Нью-Йорке. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

«Поздравляю Девина, Ролли и Теофимо с грандиозным вечером бокса, 3-0. А что насчёт подопечного Оскара? 0-3. Я всё ещё крайне озадачен тем, что Райан не уволил де ла Хойю за то, что тот вывел его на бой с Ромеро без допинга», — написал Хейни на своей странице в социальных сетях.

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